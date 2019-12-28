سائرون : اصرار البناء على ترشيح شخصية متحزبه لا يعطي الهدوء للشارع

2019/12/28 | 16:06 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- أكد النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، اليوم السبت، ان اصرار تحالف البناء على ترشيح شخصية متحزبه لا يعطي للشارع هدوء.وقال الزيادي في بيان تلقت /SNG/ نسخة منه، ان “اصرار تحالف البناء على ترشيح شخصية متحزبه لا يعطي للشارع هدوء”، مؤكدا ان “تصرف رئيس الجمهورية برهم صالح بعدم تكليف مرشح البناء ...

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