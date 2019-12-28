لاعب وسط برشلونة ينتقل رسمياً إلى بيتيس

2019/12/28 | 16:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني، رسميا، تعاقده مع لاعب الوسط كارليس ألينيا من برشلونة، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

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