الطلبة يسعى لترميم صفوفه في سوق الانتقالات الشتوي

2019/12/28 | 16:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضح مدرب فريق الطلبة أحمد خلف أن فترة الانتقالات الشتوية ستكون فرصة لإكمال قائمة الفريق، بعد أن اضطربت البداية في الموسم نتيجة شكوى اللاعبين السابقين على النادي.

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