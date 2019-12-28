مالية البرلمان تتحدث عن موازنة العام المقبل: قد تتسبب بإيقاف جميع المشاريع

2019/12/28 | 16:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد الصفار، السبت (28 كانون الأول 2019)، بأن موازنة 2020 ستعاني من عجز كبير يصل إلى 48 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل موازنة إيران لعام 2020.

وقال الصفار في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مشروع الموازنة ما يزال لدى الحكومة بعد ان اعتذر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن ارساله إلى البرلمان، لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى العجز الكبير الذي تعاني منه موازنة 2020".

وأضاف، أن "مجلس النواب سيعتمد الموازنة المؤقتة، استناداً إلى قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019، والذي سيكون من خلاله الانفاق على المشاريع التشغيلية فقط، دون الاستثمارية، وهذا ما سيتسبب بإيقاف كل المشاريع".

وتابع الصفار أن "مشروع الموازنة لسنة 2020 فيه عجز كبير، اذ تم تخصيص 162 تريليون دينار عراقي لصالح النفقات، و114 تريليون ذهبت باتجاه الإيرادات، فيما سيكون العجز المالي في الموازنة 48 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل موازنة ايران لعام 2020".





وأشار إلى أن "اللجنة المالية قرأت قبل يومين قراءة ثانية لمشروع التعديل الأول لقانون الادارة المالية"، مبيناً أنه "سيتم التصويت على مشروع القانون خلال الجلسة المقبلة"، لافتاً إلى أن "التعديل سيسمح بتدوير الأموال الخاصة بالمشاريع والاستثمارات للعام الحالي بصورة استثنائية".

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن سائرون بدر الزيادي، السبت (28 كانون الأول 2019)، أن الساعات المقبلة ستشهد تهدئة الأوضاع من قبل الكتل السياسية وفقاً لما تريده المرجعية والشارع ورغبة لانهاء الأزمة.

وقال الزيادي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن &q

بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، السبت (28 كانون الأول 2019)، تفاصيل التقديم لدورة التأهيل الدبلوماسي الـ 28.

وقال الصحاف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "وزارة الخارجيّة فتحت باب التقديم للانخرا

بغداد اليوم- ذي قار

وجه قائد شرطة ذي قار، ريسان كاصد الابراهيمي، السبت (28 كانون الأول 2019)، امرا بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بحوادث استشهاد المتظاهرين وأخرى لتنفيذ أوامر القبض بحق المدانين.

وقالت قيادة شرطة المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،

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