سائرون: الساعات المقبلة ستشهد تهدئة للأوضاع وفقاً لما تريده المرجعية والشارع

2019/12/28 | 16:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن سائرون بدر الزيادي، يوم السبت، أن الساعات المقبلة ستشهد تهدئة الأوضاع من قبل الكتل السياسية وفقاً لما تريده المرجعية والشارع ورغبة لإنهاء الأزمة.وقال الزيادي في بيان […]

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