سألوا رئيس السلفادور السابق كم مدرسة ومستشفى حرم الشعب منها وحكموا عليه بعشر سنوات سجناً

2019/12/28 | 16:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سان سلفادو-(أ ف ب) – أعلن المدعي العام في السلفادور الجمعة الحكم بالسجن عشر سنوات وتسديد غرامة مالية قدرها 260 مليون دولار على رئيس السلفادور السابق الياس أنطونيو ساكا بتهمة الفساد وتبييض الاموال.وأعلن المدعي العام راوول ميلارا في تغريدة على تويتر تأكيد المحكمة العليا للقرار الذي أصدرته محكمة سلفادورية في ايلول/سبتمبر 2018 بحق ساكا […]

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