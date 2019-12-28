مقتل متعاقد أميركي وجرح عسكريين في هجوم بثلاثين صاروخاً بالعراق

2019/12/28 | 16:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – أسفر هجوم صاروخي في شمال العراق عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة العديد من العسكريين الجمعة، هم أول الضحايا الأميركيين لسلسلة هجمات مماثلة وقعت مؤخراً، حسب ما أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الاسلامية.وبينما لم يحمّل التحالف أي جهة مسؤولية الهجوم، إلا أنه ينذر باحتمال ارتفاع منسوب التوتر […]

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