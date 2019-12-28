“احنا هنا وباقين”.. متظاهرون يردون على من يدعي “خلو” ساحة التحرير من المحتجين

2019/12/28 | 16:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر متظاهرون في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، اليوم السبت، تسجيلاً مصوراً للرد على من يقول ان الساحة خالية من المحتجين.ورفع المتظاهرون شعار “احنا هنا وباقين” للرد على الجهات التي تدعي خلو الساحة من المتظاهرين.🔴 ساحة التحرير المتظاهرون يردون على من يقول "ساحة التحرير فارغة" احنا هنا وباقين pic.twitter.com/cJeMwMtNwj — M.A.I.S🇮🇶 (@maiosah9) December […]

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