اسماء المقبولين في التعيين على ملاك “وزارة الصناعة والمعادن”

2019/12/28 | 16:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /اعلنت وزارة الصناعة العراقية عن نتائج التعيين على ملاكها لحملة الشهادات البكالوريوس والدبلوم والمتوسطة والاعدادية والابتدائية وما دون.وهناك درجات وظيفية مخصصة لاصحاب الشهادات العليا والمعاهد واغلب العناوين الوظيفية معاون او كاتب حرفي الى آخره من الدرجات المقدم عليها سابقا.– رابط تحميل اسماء تعيينات وزارة الصناعة 2019 حملة الشهادات وما دون.– رابط […]

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