وثائق مسربة تستبعد أن يكون الكلور سبب الوفيات في دوما السورية

2019/12/28 | 16:21 - المصدر: العهد نيوز

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كشف موقع “ويكيليكس” الشهير، عن 4 وثائق مسربة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تستبعد أن يكون الكلور سبب الوفيات في دوما شرق دمشق.

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