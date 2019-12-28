نفط الوسط يعلن موعد تجمع فريقه

2019/12/28 | 16:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حدد الجهاز الفني لفريق نفط الوسط مطلع الأسبوع المقبل، موعدا لتجمع الفريق تحضيرًا لاستئناف منافسات الدوري الممتاز.

وذكر المكتب الاعلامي للنادي ان الفريق سيباشر تدريباته مجددا في ملعب النادي السبت المقبل، وفق منهاج تدريبي جديد وضعه الجهاز الفني استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز المقرر في مطلع كانون الثاني المقبل.

وبين أن الجهاز الفني وضع منهاجًا جديدًا للتدريبات بعد الإجازة التي منحت للفريق والوقت المتبقي سيكون فترة إعداد، حيث نسعى لتأهيل اللاعبين بدنيا من خلال التدريبات المتواصلة، وكذلك خوض عدد من المباريات التجريبية.

وأشار إلى أن اللاعبين المحترفين تمتعوا بإجازة في أعياد رأس السنة الجديدة وسيلتحقون بالفريق بمرحلة التحضير المقبلة في الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن الفريق يسعى للمنافسة على اللقب هذا الموسم رغم أن التوقف أضر بالفريق بعد البداية المثالية في الدوري وتحقيق انتصارين متتاليين في الدوري.

يشار إلى أن الاتحاد العراقي أكد عزمه على استئناف الدوري بآليتين مفترضتين ستطبق وفق حالة الاحتجاجات المندلعة في البلاد.

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