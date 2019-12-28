ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الصومال مجددا الى 90 قتيلا

2019/12/28 | 16:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد بر س:

ارتفعت حصيلة قتلى تفجير نفذ، اليوم السبت، بواسطة شاحنة مفخخة، جنوب غربي العاصمة الصومالية مقديشو، إلى90 شخصا على الأقل.

ونقلت وكالة رويترز عن تقرير نشرته منظمة دولية تعمل في الصومال، أن أعداد حصيلة قتلى تفجير مقديشو ارتفع إلى 90 شخصا على الأقل.

إلى ذلك قال مدير خدمة الإسعاف في العاصمة الصومالية، عبد القادر عبد الرحمن، إن عدد القتلى بتفجير شاحنة في مقديشو ارتفع إلى 76 على الأقل، وأصيب أكثر من 50 شخصا آخر.

وقال مسؤولون إن شاحنة ملغومة انفجرت عند نقطة تفتيش أمنية مزدحمة في العاصمة الصومالية خلال ساعة الذروة الصباحية اليوم السبت مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات، بينهم أطفال ونساء.

إلى ذلك ذكر "راديو دالسان" المحلي صباح اليوم أن "حصيلة القتلى جراء التفجير الذي وقع بواسطة سيارة مفخخة في أفغوي بجنوب غربي مقديشو ارتفعت إلى 50 شخصا"​​​.

بينما قالت مصادر أمنية أن "من بين القتلى 4 أتراك يعتقد أنهم الهدف الرئيسي للتفجير".

وقال عمدة المنطقة عمر فيليس في تصريح للراديو إن من بين القتلى طلبة بجامعة بنادير.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، وغالبا ما تنفذ "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" مثل هذه الهجمات.

وحادث اليوم، هو الثاني بعد أيام قليلة من انفجار وقع بالقرب من المقر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشيو، حيث لقي 10 أشخاص حتفهم، فيما أصيب 11 آخرون بجروح من جراء حادث اعتداء شنته حركة "الشباب" الصومالية.

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