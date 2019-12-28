بالصور : صورة نادرة لـ السيستاني تعود لـ ايام النظام السابق

2019/12/28 | 16:26 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

ظهرت صورة نادرة لـ المرجع الديني السيد علي السيستاني عند استقباله عدد من الزوار ، ايام النظام البائد.

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