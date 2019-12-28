قوائم 166 اسم معتقل ومخطوف وغير معلوم مصيرهم منذ 01/10/2019

2019/12/28 | 16:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تداول ناشطون قوائم تضم 166 اسم لمعتقلين “بأمر قضائي” والموقوفين “بدون مذكرات قضائية” والمخطوفين “غير معلومين المصير”منذ اليوم الاول للمظاهرات1 اكتوبر ولغاية 28 ديسمبر 2019.

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