حفرة المالكي.. احمد سعداوي

2019/12/28 | 16:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الروائي احمد سعداوي: كل ما يجري اليوم من نضال شرس من شباب العراق الأبطال هو استكمال لمحاولات الخروج من الحفرة التي ألقانا فيها المالكي في حزيران ٢٠١٤.حينما انهارت الدولة تحت قيادته أمام عصابات من الملثمين.‏يوم النصر العظيم هو يوم استعادة الدولة المستباحة من الملثمين الجدد.

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