2019/12/28 | 16:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة -الزمان كشفت الفنانة السورية أصالة عن احداث في كواليس حفلات عام 2019، التي اختتمتها بحفلة غنائية كبيرة أحيتها في منطقة أرض المعارض بالكويت.الفنانة السورية قدمت خلال الحفل باقة متنوّعة من أجمل أغانيها وخصوصاً الخليجية منها، فيما أثارت الجدل بقيامها بخلع حذائها على المسرح وغنّت حافية القدمين.أصالة كشفت سبب قيامها بهذا التصرف، حيث […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا نزعت أصالة حذاءها في الكويت؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا نزعت أصالة حذاءها في الكويت؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).