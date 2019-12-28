فرنسا تنال موافقة دستورية لمراقبة مواطنيها عبر هذه المواقع

2019/12/28 | 16:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعطت المحكمة الدستورية الفرنسية الحق لحكومة البلاد بتنفيذ خطتها في فحص حسابات المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي؛ بحثاً عن المتهربين من الضرائب.

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