صور : متظاهرون في منطقة الجادرية يغلقون مقر شركة (Iq networks)

2019/12/28 | 16:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / صور : متظاهرون في منطقة الجادرية ببغداد يغلقون مقر شركة (Iq networks) لخدمة الانترنت و الكيبل الضوئي احتجاجاً على سوء خدماتها.

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