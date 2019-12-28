2019/12/28 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت شرطة محافظة النجف، السبت، اطلاق سراح مواطن من أهالي الديوانية مطلوب لحكومة إقليم كردستان.

...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شرطة النجف تعلن اطلاق سراح شخص مطلوب قضائيا لحكومة كردستان بسبب منشور على ’’فيسبوك’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شرطة النجف تعلن اطلاق سراح شخص مطلوب قضائيا لحكومة كردستان بسبب منشور على ’’فيسبوك’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).