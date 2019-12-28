شرطة النجف تطلق سراح مطلوب قضائيا لحكومة اقليم كوردستان

2019/12/28 | 16:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت شرطة محافظة النجف يوم السبت عن اطلق سراح مطلوب قضائيا لحكومة اقليم كوردستان.

وقالت الشرطة في بيان نشرته على موقعها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم انه "بجهود استثنائية من قبل قائد شرطة النجف اللواء الحقوقي غانم محمد جعفر الحسيني ورئيس محكمة استئناف النجف الاتحادية تم التدخل لاطلاق سراح مواطن من الديوانية صدرت بحقه مذكرة القاء قبض بسبب منشور".

واوضح البيان ان المواطن "مطلوب قضائيا لحكومة إقليم كوردستان العراق".

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