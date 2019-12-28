سائرون تعلن دعمها لصالح والوقوف ضد أي محاولات لعزله

2019/12/28 | 16:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-أين]أعلن تحالف سائرون، السبت، دعمه للرئيس صالح والوقوف ضد أي محاولات لعزل الرئيس برهم صالح.

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