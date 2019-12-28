نيويورك تايمز: ترامب يعفو عن مرتكبي جرائم في العراق

2019/12/28 | 17:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" عن تفاصيل مثيرة جديدة عن الضابط الأمريكي، إدوارد غالاغر، المتهم بارتكاب جرائم حرب في العراق والذي أعفى عنه الرئيس الأمريك...

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