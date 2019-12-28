سهيل قبلان - يصرون على الحديث بلغة المدافع

2019/12/28 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان تطرح الحياة نفسها على جدول الاعمال قضايا لا تتطلب التقارب والتعاون التفاهم والتنسيق بين اكثر مايمكن من احزاب وهيئات ولجان وحسب بل خلق امكانيات للتعاون البناء والمفيد والضامن للتقارب بين الناس وليس التنافر والتناحر والتشاجر وبالذات في هذه الايام التي تشهد مدى خطورة انفلات حكام اسرائيل وعربدتهم الدموية واهمها العمل الدائم وعلى كافة الصعد لانهاء الاحتلال ودرء نشوب حرب جديدة مدمرة بداتها قوات الاحتلال......

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