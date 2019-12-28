لطفي حاتم - الرأسمالية المعولمة وروح العسكرة والعدوان

2019/12/28 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لطفي_حاتم --اتسم أسلوب الانتاج الرأسمالي ومنذ نشؤه بنزعتي التطور والتسيد عبر انتقاله من مرحلة الى أخرى قاطراً وراءه التشكيلات الاجتماعية في الدول الوطنية وقواها الطبقية نحو التبدل والتغير.-- رغم الروح التجديدية للتشكيلة الرأسمالية ومرورها بمراحل مختلفة منها – رأسمالية المنافسة الوطنية – الدولة الاحتكارية -العولمة الرأسمالية - الا ان ميولها التدخلية وروحها العسكرية كانت ولازالت تتحكم في مساراتها التجديد......

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