تسجيل هزتان أرضيتان بالقرب من الحدود العراقية

2019/12/28 | 17:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة النقل ، السبت ، تسجيل مراصد الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي ظهر اليوم الموافق 28/12/2019 حدوث هزتان أرضيتان في منطقة ايلام قرب الحدود العراقية الإيرانية.

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