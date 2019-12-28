2019/12/28 | 17:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم السبت، موعد قرعة اختيار المفوضين من قضاة إقليم كردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء الاعلى يجري قرعة اختيار قضاة اقليم كردستان غداً) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء الاعلى يجري قرعة اختيار قضاة اقليم كردستان غداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).