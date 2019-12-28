محافظ النجف يصدر بياناً توضيحياً بعد تداول اسمه كأحد المرشحين لرئاسة الوزراء

2019/12/28 | 17:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

أصدر محافظ النجف، لؤي الياسري، السبت (28 كانون الأول 2019) بياناً توضيحياً بعد تداول اسمه كأحد المر...





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