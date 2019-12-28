ماذا تعلمت من ثورة تشرين؟.. تعرّف على اجابات المتظاهرين

2019/12/28 | 17:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختلفت الأجابات، وتعددت الآراء ، الا انها اجتمعت على عدة عناوين نتائجها نقل العراق من حالة تسلط الفاسدين الى قوة رأي المواطن وانقاذ البلد من الحالة التي كان يعيش فيها طوال الاعوام الستة عشر الماضية.ماذا تعلمت من ثورة تشرين؟، سؤال طرح على عدد من المتظاهرين فكانت اجاباتهم كما في الفيديو ادناه، الذي تداوله ناشطون […]

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