مطار النجف ينفي وجود اي محتجز داخل اماكن الاحتجاز

2019/12/28 | 17:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت ادارة مطار النجف الدولي وجود اي محتجز داخل المطار حيث ان المطار يخلو من وجود اماكن للاحتجاز او السجن.

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