الإنتاج النفطي في حقل الناصرية يخرج عن الخدمة

2019/12/28 | 17:52 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقف الإنتاج في حقل الناصرية النفطي في جنوب العراق، اليوم السبت، بعدما قطع متظاهرون إمكانية الوصول إليه.

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