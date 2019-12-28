للمرة الأولى منذ بدء التظاهرات.. حقل نفطي عراقي يتوقف عن الإنتاج

2019/12/28 | 17:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / يس عراق توقف الإنتاج في حقل الناصرية النفطي جنوبي العراق، السبت، بعدما قطع متظاهرون ضد الحكومة إمكانية الوصول إليه، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر أمنية وأخرى نفطية في المدينة.المرة الأولى وهي أول مرة يتوقف فيها الإنتاج في حقل نفطي في العراق منذ بدء التظاهرات غير المسبوقة المناهضة للحكومة في […]

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