خبير روسي: إيران تحولت إلى قوة عالمية ومساندة لأمن المنطقة

2019/12/28 | 17:54 - المصدر: العهد نيوز

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قال رئيس معهد الدراسات الإيرانية المعاصرة في روسيا، رجب صفراف، أن إقامة المناورة البحرية المشتركة بين إيران وقوتين دوليتين أخريين شكلت صفحة جديدة

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