نائب نرفض اشراف الحكومة المستقيلة على الانتخابات المبكرة

2019/12/28 | 17:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي : تحالفنا يرفض اشراف الحكومة المستقيلة على الانتخابات المبكرة في حال استمرت عقدة مرشح رئاسة الوزراء ؛ لانها تعتبر عملية تضليل للرأي العام والتفات […]

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