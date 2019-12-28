2019/12/28 | 18:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربع تغريدات من وحي إنتفاضة تشرين – نجاح سميسم التغريدة الأولى أم الشهداء الأربعة قلبي يعتصر دماً،0000 ودموعي تذرف دماً أيضاً حتى أصابها( الغواش) أي تشوش الرؤيا ، عندما شاهدتُ الأم الثكلى وهي تزف أولادها الأربع شهداء في ساحات الشرف والتحرير0000 ساحات التظاهر وهم يُقتلون برصاص الأوباش الحي ، وبقنابل المسيل للدموع السامة القاتلة000 الذي […]

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