2019/12/28 | 18:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجيم: أدخل عام 2020 بأمل وثقة بيروت – الزمان في تقييم للممثلة نادين نسيب نجيم لتقييمها لعام 2019 بشكل عام وخاص قالت (انها عندما تنظر إلى ما حصل في العام 2019 لا تفكر في ما حصل باعتباره عاماً مليئاً بالألم، بل عام التطور الذي نجحت في تحقيقه كل يوم).وتابعت وفقا لموقع الفن (يجب أن […]

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