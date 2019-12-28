2019/12/28 | 18:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخشّاب وسعد ينفصلان بعد إتهامات وشيحة وفلوكس يتطلقان بهدوء قصص حب وزواج فنانين تشهد نهايتها في 2019 القاهرة – الزمان شهد الوسط الفني خلال عام 2019 العديد من حالات الطلاق والإنفصال، منها ما تم في هدوء، ومنها ما تطور حتى وصل إلى ساحات المحاكم، ومواقع التواصل الإجتماعي.ورصد موقع الفن، والتي نتعرف عليها في السطر […]

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