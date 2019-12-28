مقتل عدد من الارهابيين بعد رصدهم بالكاميرات الحرارية شرقي سامراء

2019/12/28 | 18:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات سامراء ،اليوم السبت، رصد ابطال الفوج الثالث في لواء مغاوير القيادة ، مجموعة ارهابية حاولت القيام بعملية ارهابية في قاطع السيفونة شرقي مدينة سامراء.

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