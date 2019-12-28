تعرف على فوائد ”الفحم النشط“ لصحة الإنسان

2019/12/28 | 18:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} يُعرف الكربون النشط أو ”الفحم النشط“ بفوائده العلاجية وقدرته على تحسين الصحة العامة للإنسان بطرق متعددة.

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