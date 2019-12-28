طارق حرب: صعوبات برلمانية وقضائية قررها الدستور لأعفاء رئيس الجمهورية

2019/12/28 | 18:12 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطريق الذي رسمه الدستور في الماده 61 منه لأنهاء خدمة رئيس الجمنوريه معقد وصعب جداً فمن طلب يحدد الاسباب الى تصويت أغلبية عدد الاعضاء وليس أغلبية الحضور الى تحقق حالة […]

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