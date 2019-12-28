محافظ النجف يصدر بياناً توضيحياً بعد تداول اسمه كأحد المرشحين لرئاسة الوزراء

2019/12/28 | 18:12 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر محافظ النجف، لؤي الياسري، السبت بياناً توضيحياً بعد تداول اسمه كأحد المرشحين لرئاسة الوزراء.وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ النجف، إن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناولت خبراً مفاده، أن محافظ […]

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