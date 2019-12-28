رابط تقديم على دورة التأهيل الدبلوماسيِّ التابعة لوزارة الخارجية

2019/12/28 | 18:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / اعلنت وزارة الخارجيّة العراقية عن فتح باب التقديم لدورة التأهيل الدبلوماسيِّ (28).فعلى الراغبين تقديم طلباتهم على هذا الرابط: www.mofa.gov.iq/diplomat28 في مُدَّة (30) يوماً من تاريخ نشر الإعلان.

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