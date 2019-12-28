برشلونة يُعير لاعبه لريال بيتيس

2019/12/28 | 18:25 - المصدر: العهد نيوز

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أعلن نادي برشلونة، اليوم السبت، إعارة لاعبه كارليس ألينيا لصفوف ريال بيتيس، حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح النادي الكتالوني في بيان، أن ريال بيتيس

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