تقرير أميركي يكشف تفاصيل جديدة عن قصف “كي وان” : عشرات الصواريخ

2019/12/28 | 18:25 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



كشفت صحيفة واشنطن بوست، الأميركية، السبت، تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الذي استهدف قاعدة k1 في كركوك، واد...

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