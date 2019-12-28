مسؤول إيراني: مشروع مد أنبوب للنفط يتخطى مضيق هرمز بات في آخر مراحله

2019/12/28 | 18:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن رئيس شركة تطوير وهندسة النفط الإيرانية، عن بلوغ المراحل النهائية لمشروع مد أنبوب بري للنفط إلى ميناء "جاسك" المطل على بحر عمان.

وأوضح رئيس شركة تطوير وهندسة النفط الإيرانية، تورج دهقاني، في تصريح اليوم السبت، أن مشروع مد أنبوب النفط بطول 1000 كم من منطقة "غورة" في خوزستان (جنوب غرب) حتى جاسك الواقعة شرق مضيق هرمز، بلغ المراحل النهائية، حيث سيتم استخدام مضخات يتم تصنيعها في إيران.

ويتوقع تركيب مضخات مشروع أنبوب نقل النفط عبر خط الإمداد( كوره – جاسك) في السنة الإيرانية المقبلة، التي تبدأ في 21 مارس 2020.

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