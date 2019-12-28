2019/12/28 | 18:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات سامراء، السبت، عن رصد عدد من الارهابيين في قاطع السيفونة تحاول القيام بعمليات ارهابية، مؤكدة قتل عدد منهم....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات سامراء تعلن قتل عدد من الارهابين في قاطع السيفونة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات سامراء تعلن قتل عدد من الارهابين في قاطع السيفونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).