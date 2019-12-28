2019/12/28 | 18:30 - المصدر: تسريبات نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | انتشار امني كبير في كربلاء الآن) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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