اراء العراقيين بتلويح الرئيس برهم صالح بالاستقالة | تقرير

2019/12/28 | 18:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقدم المتظاهرون في ساحة التحرير وساحات الاحتجاجات الاخرى بالشكر الجزيل للرئيس العراقي على تضامنه معهم ووقوفه مع مطالبهم، واختلفت الآراء بين المتظاهرين حول قرار الاستقالة، حيث اعتبرها البعض خطوة صحيحة فيما وجدها آخرون ستحدث فوضى عارمة.

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