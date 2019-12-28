2019/12/28 | 19:05 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول برهم صالح إلى قصر السلام في بغداد يتبع..

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