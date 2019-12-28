مسعود بارزاني ينفي علاقته بشكوى ضد مواطن من الديوانية واعتقاله وتسليمه لاربيل

2019/12/28 | 19:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى مكتب زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم السبت، ان يكون الاخير قد سجل شكوى ضد مواطن عراقي من سكنة محافظة الديوانية.

وجاء في بيان لمقر مكتب بارزاني، اطلعت عليه شفق نيوز، ان عددا من المواقع الكوردية والعربية نشرت خبرا مفاده بان بارزاني سجل شكوى ضد مواطن من محافظة الديوانية بتهمة التشهير به وتم اعتقاله في محافظة النجف.

واضاف البيان انه هنا يعلن للجميع ان هذا الموضوع لا علاقة له ببارزاني لامن قريب ولا من بعيد، مؤكدا ان بارزاني لم يسجل اية شكوى ضد اي شخص وليس لديه علم باي شكل من الاشكال بمثل هذا الموضوع ولاعلاقة له به.

وكانت شرطة محافظة النجف قد اعتقلت اليوم مواطنا ديوانيا داخل مطار النجف، معلنة انه على اساس شكوى من رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني تم اعتقال هذا الشخص لكتابته منشورا ضده، ولكن هذا المواطن اطلق سراحه ونفى مكتب بارزاني تسجيله شكوى ضد اي شخص.

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