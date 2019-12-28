المتظاهرون العراقيون يوقفون الإنتاج النفطي في حقل الناصرية

2019/12/28 | 19:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية (العراق)-(أ ف ب) – توقف الإنتاج في حقل الناصرية النفطي في جنوب العراق السبت بعدما قطع متظاهرون ضد الحكومة إمكانية الوصول إليه، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر أمنية وأخرى نفطية في المدينة.وهي أول مرة يتوقف فيها الإنتاج في حقل نفطي في العراق منذ بدء التظاهرات غير المسبوقة المناهضة للحكومة في […]

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